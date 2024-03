VIDEO/ Grushte e karrige kokës, dy persona të maskuar dhunojnë reperin shqiptar në Greqi

Reperi me origjinë shqiptare, Sin Boy, është dhunuar fizikisht nga disa persona të maskuar. Ngjarja ka ndodhur në një sallon flokësh teksa ai performonte live në rrjetin social, “TikTok”.

Mediat greke shkruajnë se ngjarja ka ndodhur në Athinë, aty ku reperi jeton. Ndërkohë në videon e bërë virale në rrjet, shihen të paktën dy burra të veshur me të zeza dhe të maskuar që godasin me grusht dhe me stol kokës reperin e njohur.

Ky i fundit bie në tokë dhe tenton që të mbrohet. Gjithashtu në videon në fjalë shfaqen edhe punëtorët e sallonit, të cilët tentojnë që të ndalojnë agresorët.

Teksa kjo video është bërë tashmë virale në rrjet, ka komentues që mendojnë se ajo është false. Sipas tyre, sulmi është krijuar nga vetë Sin Boy për famë. Dyshimet e tyre vijnë si pasojë e reagimit të reperit pasi largohen personat që e dhunuan. Ai ngrihet në këmbë dhe nis të rregullojë flokët.

Ndërkohë kujtojmë se reperi është i njohur në Shqipëri për lidhjen e tij të dashurinë me këngëtaren, Rina Balaj.(Shiko këtu videon)