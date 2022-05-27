VIDEO/ Fansja i hodhi reçipetat në skenë, reperi shqiptar bën reagimin epik

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 27 Maj 2022, 12:01
Showbiz

Mozzik është padyshim një ndër reperët më të suksesshëm shqiptarë dhe ndër më të kërkuarit. Kohët e fundit, reperi nga Kosova është shumë i angazhuar me koncerte nëpër vende të ndryshme.

Por në njërin që ka mbajtur së fundmi, i ka ndodhur një situatë e çuditshme.

Teksa po performonte në një klub të Gjermanisë, një fanse i ka hedhur reçipetat në skenë. Reperi duket se e ka pritur me sportivitet këtë gjest nga ana e fanses.

 
 
 
 
 
Mozzk i vendos nq qafë ndërsa vijon më pas të këndojë përpara të pranishmëve.

