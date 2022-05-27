VIDEO/ Fansja i hodhi reçipetat në skenë, reperi shqiptar bën reagimin epik
Lajmifundit / 27 Maj 2022, 12:01
Showbiz
Mozzik është padyshim një ndër reperët më të suksesshëm shqiptarë dhe ndër më të kërkuarit. Kohët e fundit, reperi nga Kosova është shumë i angazhuar me koncerte nëpër vende të ndryshme.
Por në njërin që ka mbajtur së fundmi, i ka ndodhur një situatë e çuditshme.
Teksa po performonte në një klub të Gjermanisë, një fanse i ka hedhur reçipetat në skenë. Reperi duket se e ka pritur me sportivitet këtë gjest nga ana e fanses.
Mozzk i vendos nq qafë ndërsa vijon më pas të këndojë përpara të pranishmëve.