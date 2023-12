VIDEO/ 1,2,3 puthe! Po këndonte hitin e famshëm, fansi puth Elvana Gjatën në mes të koncertit

Elvana Gjata është padyshim një ndër këngëtaret më të pëlqyera shqiptare dhe si rrjedhojë është mjaft e kërkuar nëpër koncerte.

Ajo ka qenë mjaft e angazhuar gjatë gjithë verës duke kënduar nëpër clube brenda dhe jashtë vendit ku ka shqiptarë.

Elvana numeron miliona klikime me kenget e saj ne YouTube, ku me te shumtat e saj kendohen dhe degjohen nga te gjithe.

Hitet e Elvanes padyshim qe jane nga me te suksesshmit ku here pas here bejne buje te madhe.

Së fundmi, teksa po performonte këngën hit “Puthe”, këngëtarja është afruar tek një fans duke i drejtuar faqen.

Djali nuk e ka humbur rastin, duke i dhuruar një puthje Elvanës. Më pas këngëtarja është larguar duke vazhduar performancën e saj.