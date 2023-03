Victoria Beckham e zhytur në borxhe, David i vë ultimatum: Hiq dorë nga moda

Megjithëse goxha zemërgjerë dhe i dashur si bashkëshort (fjalë të thëna nga vetë Victoria), kur vjen puna tek paratë dhe dështimi i bashkëshortes, David Beckham ka marrë një vendim të pakthyeshëm që i ka shkuar si ultimatum gruas së tij.

Çifti është kthyer në qendër të thashethemeve nga mediat angleze, pasi brand-i i Victorias është zhytur në borxhe që arrijnë shifrën e 63 milionë dollarëve.

Që më herët ajo ka pasur probleme me brandin e saj dhe me ardhjen e pandemisë kriza u thellua për sektorin e modës. Sipas ‘Daily Mail’, David ka hequr dorë nga tekat e gruas së tij dhe i ka kërkuar të heqë dorë nga moda për t’u fokusuar në bizneset e tjera që çifti ka, apo fondacionin e bamirësisë. Burime pranë çiftit kanë treguar për tabloidet britanike se ka pasur konfrontim të fortë mes tyre për këtë çështje, por se si do shkojnë gjërat do e tregojë vetëm koha.