Vetëm 16 vjeç/ Vajza e Tottit ndan çiftin me fëmijë, rrëfimi: Ajo e merrte në telefon...

Dyshja Francesco Totti-Ilray Blasi bënë shumë bujë me divorcin e tyre dhe historitë e tradhtisë, por janë rikthyer sërish në qëndër të vëmendjes me një skandal të ri.

Megjithatë këtë herë nuk janë ata protëgonistë por pikërisht vajza e tyre, 16-vjeçarja Chanel Totti. Edhe pse ende e mitur, vajza është bërë pjesë e një trekëndëshi dashurie dhe ndaj saj janë drejtuar shumë akuza.

Chanel ka lindur në vitin 2007 dhe është ende e mitur. Në të kaluarën, shumë e shihnin shpesh në Olimpico nën shoqërinë e Francesco-s, i cili ishte dhe mbetet një ikonë e Romës.

Po këtë herë vëmendje ka marrë lidhja e saj e dashurisë me Cristiano Babalus, ish-të dashurin e tiktokeres Martina De Vivo (21-vjeçe), me të cilin ka një fëmijë. Tashmë, Chanel po akuzohet se edhe pse vetëm 16-vjeçare, ajo “vodhi” të dashurin e Martinës.

Në kulmin e skandalit, i dashuri i vajzës së mitur të Tottit, Cristian Babalus, pretendon se njohja e tij me Chanel ka nisur vetëm pasi ai i ka dhënë fund lidhjes me Martinën, e cila pretendon të kundërtën dhe thotë se në celularin e tij ka gjetur video thirrje që ai i ka shkëmbyer me vajzën e Tottit, edhe pse në atë kohë ishte në një lidhje.

Ashtu si Chanel dhe Martina, Cristian është gjithashtu një yll i TikTok në Itali dhe përveç rolit të tij si influencues, ai ka edhe rolin e menaxherit të një dyqani pajisjesh sportive në Romë.

“Kur fëmija nuk ishte as dy muajsh, hapa telefonin e të dashurit tim që jetonte me mua në shtëpi dhe gjeta një telefonatë nga Chanel Totti. I shkruaj, madje ajo mohon që e ka takuar.

Pas disa ditësh vjen për të parë fëmijën, i tregoj provat dhe ai konfirmon që gjithçka është e vërtetë, padyshim që e nxjerr nga shtëpia dhe i shkruaj Chanel. Ajo përgjigjet se problemi nuk është i saj, por i Kristianos, ish-it tim”, tha Martina.