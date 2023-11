Vesa flet sërish për Mërgimin, çfarë rrëfeu këtë herë

Vesa Vllasaliu ka sjellë sërish në vëmendje historinë e saj të shkuar me futbollistin, Mërgim Berishën, në shtëpinë e “BBVK”.

Në një bisedë me Bleron ajo u shpreh: “Unë nuk e di se si do të ndihen ata kur të kenë fëmijë. Unë e di që kur të kem unë fëmijë, ata do t’i lexojnë të gjitha.”



Më pas e mërzitur Vesa tregoi: “Unë kam shkuar për të në hotel dhe kam fjetur kur familja e tij ka ardhur, sepse babai i tij thoshte nëse është Vesa aty, ne nuk vimë. E unë kam qënduar në hotel më shumë se 24 orë.”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Kujtojmë që më herët Vesa tregoi se e ka humbur një fëmijë që priste me Mërgimin.