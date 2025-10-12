Vuri bast me mijëra euro për fitoren e Shqipërisë, ja shifra e ‘çmendur’ që fitoi Dijonis Biba
Fituesi i reality show-t “Ferma VIP”, Dijonis Biba, është kthyer në qendër të vëmendjes pasi fitoi një shumë të madhe parash nga basti i vënë për fitoren historike të Kombëtares Shqiptare kundër Serbisë.
Mbrëmjen e ndeshjes Serbi-Shqipëri, Dijonis Biba shpërndau në InstaStory një skedinë ku shfaqej një bast i vendosur prej 10,000 euro për fitoren e kuqezinjve.
Edhe pse ai pyeti me ironi “Kush e ka fut ket bilet more?”, lajmi bëri bujë për shkak të shumës së madhe të vënë në rrezik.
Me fitoren e Shqipërisë me rezultat 0-1 ndaj Serbisë, e cila solli tre pikë historike dhe konsolidimin e vendit të dytë në grup, basti i Dijonis Bibës rezultoi fitues.
Duke marrë parasysh shumën e vënë bast (10,000 euro) dhe koeficientin e lartë, ai ka fituar shifrën e madhe prej 55,500 euro.
Kjo fitore e dyfishtë e bën Dijonis Bibën një nga personazhet që e ka shijuar më së shumti suksesin e Kombëtares, duke e shndërruar besimin e tij te Shqipëria në një fitim të madh monetar.