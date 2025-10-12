LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vuri bast me mijëra euro për fitoren e Shqipërisë, ja shifra e ‘çmendur’ që fitoi Dijonis Biba

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 12:09
Showbiz

Vuri bast me mijëra euro për fitoren e Shqipërisë, ja shifra

Fituesi i reality show-t “Ferma VIP”, Dijonis Biba, është kthyer në qendër të vëmendjes pasi fitoi një shumë të madhe parash nga basti i vënë për fitoren historike të Kombëtares Shqiptare kundër Serbisë.

Mbrëmjen e ndeshjes Serbi-Shqipëri, Dijonis Biba shpërndau në InstaStory një skedinë ku shfaqej një bast i vendosur prej 10,000 euro për fitoren e kuqezinjve.

Edhe pse ai pyeti me ironi “Kush e ka fut ket bilet more?”, lajmi bëri bujë për shkak të shumës së madhe të vënë në rrezik.

Me fitoren e Shqipërisë me rezultat 0-1 ndaj Serbisë, e cila solli tre pikë historike dhe konsolidimin e vendit të dytë në grup, basti i Dijonis Bibës rezultoi fitues.

Duke marrë parasysh shumën e vënë bast (10,000 euro) dhe koeficientin e lartë, ai ka fituar shifrën e madhe prej 55,500 euro.

Kjo fitore e dyfishtë e bën Dijonis Bibën një nga personazhet që e ka shijuar më së shumti suksesin e Kombëtares, duke e shndërruar besimin e tij te Shqipëria në një fitim të madh monetar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion