HISTORIKE/ Vendoset data e takimit midis liderëve të dy Koreve

Koreja Veriore dhe Koreja e Jugut kanë vendosur që të takohen më datën 27 prill për samitin e liderëve, takimi i tretë midis tyre.

Samiti do të zhvillohet në zonën e çmilitarizuar në fshatin Panmunjom, 53 km në veri të Seulit. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un dhe Presidenti i Koresë së Jugut Moon-Jae-in janë planifikuar të takohen në Shtëpinë e Paqes në 'fshatin e armëpushimit', raportoi Agjencia e Koresë Jugore e Yonhap.

Data dhe vendi për këto bisedime të rralla u bënë publike pas negociatave midis zyrtarëve të nivelit të lartë të enjten.

Samiti do të jetë i treti në historinë e dy kombeve. Dy takimet e mëparshme, dy prej të cilave kishin çështje politike dhe ekonomike në axhendë, u mbajtën në vitin 2000 dhe 2007.

Lajmet e takimit vijojnë një tjetër ngjarje historike - Udhëtimi i papritur i Kim në Kinë, i cili ishte udhëtimi i tij i parë i huaj që nga marrja e pushtetit. Ai mbërriti me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping dhe qëndroi për një vizitë katër ditore jozyrtare.

Seul dhe Pheniani duket se kanë lëvizur më afër gjatë disa muajve të fundit. Lojërat Olimpike në PyeongChang panë atletë nga Koreja e Veriut dhe Koreja e Jugut duke marshuar nën një flamur të unifikuar gjatë ceremonisë së hapjes, raporton syri. Të dy kombet gjithashtu kombinuan skuadrat e tyre të hokejve, dhe Pyongyang madje dërgoi nxitëset e tifozëve të saj për të mbështetur ekipin e përbashkët.

Ndërsa dy vendet lundrojnë me kujdes drejt një zgjidhje paqësore të krizës, Uashingtoni - aleati më i madh i Koresë së Jugut në rajon - ka dërguar sinjale të përziera. Sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara Rex Tillerson tha muajin e kaluar se ai është i hapur për bisedime me Phenianin. Ai gjithashtu lëshoi një kujtesë të qartë dhe të ashpër se Uashingtoni nuk do të devijojë nga politika e përdorimit të "një shkopi të madh".