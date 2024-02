Vëllai i Ilnisës hyn në shtëpinë e BBA VIP, banorja qan, "e dënuar" të mos i flasë...

Ashtu si per Jul Deden, qe u perball me zerin e djalit dhe ishte i denuar te mos reagoje, provokimi per Ilnisa Agollin ka qene poaq i forte.

Vellai i saj ka hyre ne shtepine e BBA VIP dhe eshte shfaqur papritur.

Ai po qendronte ne pajisjet e palestres se shtepise nderkohe qe banoret kane dale aty perfshire edhe Ilnisen.

Ajo u perpoq fillimisht te ruaje qetesine dhe mos-reagimin duke u ulur por nuk qendroi dot gjate.

Banorja u ngrit dhe filloi te ece, nderkohe qe me vone filloi te qante.

Pas saj shkoi Meritoni i cili i ka hedhur krahun dhe i ka ofruar mbeshtetje.

Ata dhe banore te tjere kane vazhduar te ecin se bashku brenda shtepise nderkohe qe banoret jane paralajmeruar prej dites se djeshme se do te kene surpriza./lajmifundit.al