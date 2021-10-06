Vdes fotografi shqiptar, nëna e tij jep lajmin e hidhur: Shkove bir, ma la me plagë zemrën
6 Tetor 2021, 15:09
Showbiz
Ka ndërruar jetë si pasojë e Covid-19 fotografi Meddy Huduti. Lajmin e bëri me dije nëna e tij, Ikballe Huduti, duke shkruar fjalët më prekëse për të.
“Gëzimi i parë i nanës biri im Ahmedi sonte na la përgjithmonë. Ne te Zotit jemi dhe Atij do ti kthehemi, po sot babai i Noah Husejnit na la pa prit pas infektimit me Covid dhe me shtrëngim gjoksi. Shkove bir Ahmed, ma la me plagë zemrën time edhe për sa kam jetë. Por do të duroj se Zoti kështu paska desht. Zoti vendosi te më sprovojë edhe me këtë dhimbje qe qenka kapak i te gjitha dhimbjeve që mund të ekzistojnë në botë”, shkruan ajo.