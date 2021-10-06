LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vdes fotografi shqiptar, nëna e tij jep lajmin e hidhur: Shkove bir, ma la me plagë zemrën

Lajmifundit / 6 Tetor 2021, 15:09
Showbiz

Vdes fotografi shqiptar, nëna e tij jep lajmin e hidhur: Shkove bir, ma la

Ka ndërruar jetë si pasojë e Covid-19 fotografi Meddy Huduti. Lajmin e bëri me dije nëna e tij, Ikballe Huduti, duke shkruar fjalët më prekëse për të.

“Gëzimi i parë i nanës biri im Ahmedi sonte na la përgjithmonë. Ne te Zotit jemi dhe Atij do ti kthehemi, po sot babai i Noah Husejnit na la pa prit pas infektimit me Covid dhe me shtrëngim gjoksi. Shkove bir Ahmed, ma la me plagë zemrën time edhe për sa kam jetë. Por do të duroj se Zoti kështu paska desht. Zoti vendosi te më sprovojë edhe me këtë dhimbje qe qenka kapak i te gjitha dhimbjeve që mund të ekzistojnë në botë”, shkruan ajo.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion