"Unë s’e bëj dot kështu"/ Luizi nuk pyet për kamerat dhe urinon "live", Olta nuk mban dot inatin

Eventi i ditës sot në shtëpinë e “Big Brother VIP” ka qenë dhe është aktualisht “Loja e Rezistencës”, në të cilën banorëve pjesëmarrës do t’i duhet të rrinë tê paktën 10 orë pa lëvzur duke mbajtur shtypur një buton gjatë gjithë kohës.

Tani, kur kanë kaluar pak më shumë se 6 orë nga nisja e sfidës, shumica e konkurentëve ndodhen ende në garë për fitimin e 2500 eurove, megjithatë disa prej tyre janë eleminuar, duke mos rezistuar sa të tjerët.

Luizi është akoma në lojë por siç mund të imagjinohet konkurentët kanë nevoja fiziologjike. Luizi i ka kryer pa problem mes gjithë banorëve dhe telekamerave.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kështu, e para që hoqi dorë ishte Tea, pas saj Kiara e më pas Valbona, me të treja vajzat që nuk mundën të shkonin përtej 3-orshit në sfidë.

Më pas u skualifikuan Kristi dhe Xhonatani, që qëndruan më shumë se të parat, por sërish duke mos ja dalë të mbajnë shtypur butonin ashtu siç duhet.

Ndërkohë banorët e tjerë vazhdojnë mbeten stoikë, teksa janë ushqyer me ndihmën e konkurentëve të skualifikuar. Lajmi mirë për ta është se me mbushjen e 7 orëve do mund të marrin karrige për t’u ulur.