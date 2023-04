"Unë kam fituar...", Olta Gixhari flet për largimin nga Big Brother

Olta Gixhari u largua mbremjen e sotme nga Big Brother. Ajo ka folur per kete vendim.

Olta: Aventura më e cmendur që kam bërë në jetën time. Nuk më besohet që kam kaluar 100 ditë në atë shtëpi. Do jetë një endërr shumë e bukur për mua,. E luajta me gjithë fuqinë time dhe nuk pendohenm për asgjë.

Arbër: Më vjen keq që dole. Gjëja që bëre sot është një nga gjërat më të drejta. Gjatë gjithë kohës emri jot ka qene një nga dy emrat më të përfolur. Olta dhe Luizii ka qenë shkaku dhe pasoja.

Të kam parë finaliste jo fituese. Ka pasur shumë gjëra që nuk më kanë pëlqyer të loja jote, jam munduar të shpreh që ke folur disa gjëra më tepër seç duhet.

Për mos përmendjen e djalit, njerëzit mund ta kenë gjykuar po besoj se Olta nuk e ka shprehur se nuk do të dalë e dobët, ose ta keqpërdorë emrin e djalit.

Olta: Ka qenë ndjesi e imja shumë personale, nëse do përmendja djalin shpesh do e lija lojën shumë më para. Do isha shumë e thyeshme aty brenda.

Arbër: Ti dhe Luizi keni ndërtuar lojën aty brenda. Keni dhënë më shumë për atë format.

Zhaklin: Më vjen shumë keq që u largove. Olta ka luajtur gjatë gjithë kohës. Ajo dhe Luizi ka qenë antagonisti dhe protagonisti.

Nuk di të them nëse vendimi saj është i mirë apo i keq. Kam dashur të tregojë anët e bukura të saj, anën e butë, lozonjare. E ka mbajtur brenda, duhet ta kishte treguar më shumë.