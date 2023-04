“Unë e shoh që nuk e marr dot”/ Qetsori dëshiron që fitorja të shkojë në...

Qetsor Ferrunaj ka biseduar sot me Nita Latifin dhe i ka shprehur dëshirën që ajo të fitojë “Big Brother VIP”.

Ai i tha këngëtares se e shikon që vetë nuk do e fitojë çmimin e madh, ai dëshiron që fitorja të shkojë në Kumanovë.

Pjesë nga biseda:

Qetsori: Kam një plan në raport me ty. Përderisa ti me Kristin do të jeni..., pavarësisht se ti ndoshta nuk më shikon mua si finalist por ndoshta edhe jam, nuk i dihet

Nita: Jo...

Qetsori: Por unë them këtë

Nita: Në krahasim me Kristin ndoshta e shoh si më të fortë por kurrë nuk i dihet

Qetsori: Atëherë, unë në gjithë këtë situatë, dëshira është që fitorja të shkojë në Kumanovë, shkurt fare.

Që të shkojë një situatë e tillë në Kumanovë dhe ta bësh atje festën e fitores. Unë e shoh që nuk e marr dot dhe le ta marrë dikush që unë dua.

Meqenëse Kristi nuk pranon të negociojë, Kristi nuk ia ka idenë lekëve, fitores.