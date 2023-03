‘Unë e di që Kiara punon eskortë’/ Akuza e rëndë e Oltës nxit debat të ashpër me Luizin: A i mendon gjërat?

Pasditja e djeshme ka kaluar me shumë debate mes banorëve në shtëpinë e Big Brother Vip 2. Olta dhe Luizi janë përballur përpara të gjithë banorëve, pas një deklarate të kësaj të fundit “se Kiara ka punuar si eskortë”.

Kjo akuzë e rëndë nga ana e Oltës, ka hapur një debat të ashpër me Luizin.

Pjesë nga debati:

Olta: Unë po qëndroj këtu edhe bisedën po e bën të shëmtuar, po të shoh në sy të kthej edhe përgjigje.

Luizi: Pa ta nxjerr atë përgjigje nuk e lej, se e din shumë mirë së ça do të të them pas asaj që do të thuash.

Po unë s’po ta kthej pa marrë një përgjigje prej teje, nga kjo shëmtinë, pisllëk, helm që thu… e ta tregoj unë masanej. Pastaj e sheh kush je ti para të gjithë shqiptarëve.

Olta: Ça do më tregosh ti mua?

Luizi: Po thuje pra ti përgjigjen

Olta: Ça do më tregosh ti mua?

Luizi: I mendon fjalët e tua kur i thua, të lutem ma thuaj mendimin.

Olta: Jo nuk ta them

Luizi: Dmth i qëndron atij pisllëku?

Olta: Po, po...Të vije ta bëje këtë bisedë atë ditë që u bë kjo bisedë.