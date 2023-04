Unaza me diamante e Kiarës, nëna Leta jep vlerësimin: Do përgatitemi që t’ja kthejmë, të bëjmë adetet...

Kiara e ka treguar brenda shtëpisë së BBV lidhjen e fortë që kishte me gjyshen e saj, nëna Letën.

Ndërkohë që fansat shpesh interesoheshin për të, sëfundmi moderatorja ka shpërndarë në rrjetet socilae një video të saj, ndërkohë që i komplimentonte unazën.

“Sa e bukur moj Kiara. Të rroni dhe ta gëzoni dhe bashkim sa më parë. Më pëlqen shumë unaza shumë e bukur tani kemi për t’ja bërë dhëndrit.

Luizi të ka dhënë dy unaza, ti asnjë. Do përgatitemi që t’ja kthejme unazën.

Kur të dal Luizi do e presim do i vëmë unazën do bëjmë adetet."- ka thënë gjyshja e Kiarës.