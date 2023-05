U tha se ka blerë ndjekësit në ‘Instagram’, Olta Gixhari del me fakte, ja çfarë na zbulon ish-banorja e BBV

Olta Gixhari së fundmi ka publikuar një video në instastory-n e saj teksa sqaron zërat mbi blerjen e mundshme të ndjekësve të saj.

Aktorja shprehet se lajmet janë krejtësisht të rreme teksa fton të gjithë ata që dyshojnë të shikojnë videon.

Ajo ka treguar të gjitha të dhënat e saj personale mbi numrin e ndjekësve të arritur, numrin e atyre që nuk e ndjekin por vetëm i shikojnë profilin etj…

“Kam lexuar disa lajme që unë kam blerë followers në rrjetin tim social Instagram ,dhe kjo nuk është aspak e vërtete.

Ndaj sot unë këtu bashkë me ju do të futem tek të dhënat e telefonit tim dhe ju do të keni mundësi të shikoni se çfarë ndodhë në instagramin tim”, sqaron Olta në video.