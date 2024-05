U skualifikua i pesti nga finalistët, Meritoni zbulon planet me Ilnisën: I dhamë njëri-tjetrit...

Menjëherë pas skualifikimit, Meriton Mjekiqi ka folur për mikrofonin e Top Channel.

Ai u shpreh se me rëndësi ka që mësoi se familja e tij jashtë ishte mirë, ndërsa shtoi se nuk ka lexuar ende asnjë lajm për veten e tij. I pyetur për raportin me Ilnisën, ai tha se i dhanë dashuri njëri-tjetrit dhe se do vazhdojnë ta bëjnë.

“Me rëndësi që familja qenka mirë, hala s’kam lexu asnjë lajm. Me Ilnisën… i dhamë dashuri njëri-tjetrit, do vazhdojmë të flasim”, tha ai.