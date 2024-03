"U qyqja", Antonela ngacmon Julin: Thuaje që të pëlqen këmisha ime pa pantallona

Antonela ka provokuar Julin, teksa pyetej vazhdimisht se me cilën nga tre vajzat e Për’puthen është ndjerë më mirë në takim.Juli, i cili ka dalë në takim me Ledjanën, Antonelën dhe së fundmi me Aristelën bëri një përshkrim për secilën prej vajzave, por nuk tregoi se me cilën prej tyre u ndje më mirë.

Në këtë moment, ndërhyri Antonela, e cila foli për veshjen e saj duke provokuar Julin.

Antonela: Juli thuaje që të pëlqen këmisha ime pa pantallona.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Bora: Pse e provokon kështu?

Antonela: Pse të mos e provokoj?

Bora: Po çohu njëherë.

Juli: Mos u ço moj, uu qyqja.