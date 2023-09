“U ndjeva një yll i vërtetë”, zbulohet një tjetër konkurente e “Dancing With The Stars”

Ina Kollçaku që nga formati “Përputhen” nuk ka ditur të ndalur. Ajo si një aktiviste për të drejtat e grave, si studiuese e psikologjisë vjen për të provuar ekranin në një formë ndryshe. Ina do jetë konkurrentja e radhës në “Dancing With The Stars” dhe pritet të ndezë studiot e Top Channel.

Ina do ketë balerin Elton Merjan, solistin e TKOB, një balerinë me provojë dhe mbi të gjitha me eksperiencë të madhe në këto lloj formatesh.

Eltioni ka qenë edhe banor i “Big Brother Vip Albania 1”, ku u mbajt mend gjatë edhe për një debat me Iliri Shaqirin. E ftuar në “Shqipëria LIVE”, ajo ka folur më shumë për këtë.

“Nuk e dija fare kush ishte balerini im, dhe Eltoni nuk e dinte kush ishte stari i tij. E kuptojmë njëri-tjetrin. Produksioni i vendos çiftet që do kërcejnë. Të them të drejtën jam shumë e vëmendshme se si do dal vetë, por Eltoni është shumë i pashëm edhe më pëlqen gjatë provave kur shihem në pasqyrë kjo dyshja jonë. Ndërkohë, kur më bënë ftesën për të marrë pjesë në DWTS, u ndjeva si yll i vërtetë. Doja shumë të isha. Kisha shumë kohë që merresha me dhunën në familje, racizmin, përdhunime, etj, por ndjekësit e mij meritojnë të shohin pak glam, xixa makeup… Po ashtu, kisha harruar që jam seksi dhe dua t’ja rikujtoj vetes sime. Për mua është çdo gjë e re.”– tha Ina.