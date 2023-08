U martuan në fshehtësi, Rita Ora zbulon planet me regjisorin, tregon vendimin e fundit që ka marrë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore Rita Ora, një vit më parë ka kurorëzuar me martesë lidhjen e saj disa vjeçare me Taika Waititi.

Dyshja kurorëzoi lidhjen me një dasmë private, ku të ftuar ishin famijarët dhe miqtë e tyre më të mirë.

Mirëpo së fundmi gjatë një interviste për emisionin “National Geographic”, ndër të tjera Rita shprehu dëshirën e madhe për t’u bërë nënë për herë të parë.

“Unë do të doja të kisha fëmijë, por sigurisht kur të jetë koha e duhur”, u shpreh artistja. Këngëtarja e hitit “Hot Right Now” zbuloi gjithashtu se ajo është betuar që të bëjë më shumë për të ‘mbrojtur’ jetën e saj private.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Privatësia se ka qenë një betejë e madhe për mua. Unë e kam jetuar jetën time në sytë e publikut për rreth një dekadë, por kam mësuar shumë me jetën time personale dhe karrierën time. Me dasmën vendosëm ta mbanim shumë sekrete pasi e ndjenim se ishte e rëndësishme për ne. Kjo ishte diçka që nuk e kisha bërë kurrë. Gjithmonë kam ndarë gjithçka me fansat sepse kam menduar se është detyra ime, pasi unë jam personazh publik.”– tha Rita.