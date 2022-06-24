"U martua po me kë?", Beatrix Ramosaj shfaqet e veshur me fustan nusërie
Lajmifundit / 24 Qershor 2022, 14:37
Showbiz
Beatrix Ramosaj ka surprizuar ndjekësit e saj duke u shfaqur me fustan të bardhë nusërie.
Në disa foto të publikuara në Instagram ajo shihet me fustan, një kordele të bardhë me gurë në flokë teksa mban lule në dorë.
Këngëtarja shfaqet e buzëqeshur ndonëse nuk ka zbuluar se çfarë po përgatit.
Duke hequr opsionin se ajo po martohet, dy janë mundësitë.
Ato i perkasin ose një videoklip i ri ose një set fotografik.