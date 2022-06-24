LEXO PA REKLAMA!

"U martua po me kë?", Beatrix Ramosaj shfaqet e veshur me fustan nusërie

Lajmifundit / 24 Qershor 2022, 14:37
Showbiz

Beatrix Ramosaj ka surprizuar ndjekësit e saj duke u shfaqur me fustan të bardhë nusërie.

Në disa foto të publikuara në Instagram ajo shihet me fustan, një kordele të bardhë me gurë në flokë teksa mban lule në dorë.

Këngëtarja shfaqet e buzëqeshur ndonëse nuk ka zbuluar se çfarë po përgatit.

Duke hequr opsionin se ajo po martohet, dy janë mundësitë.

Ato i perkasin ose një videoklip i ri ose një set fotografik.

 

