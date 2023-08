U konfirmua?! Zbulohet i dashuri i Jori Dellit, 'plasin' komentet

Modelja e njohur shqiptare, Jori Delli ka qenë së fundmi në qendër të mediave rozë, pasi prej kohësh është përfolur për një romancë me reperin italian Federico Palana, i njohur me emrin e artit Fred de Palma.

Ky i fundit ka konfirmuar romancën me ish-banoren e Big Brother Vip Albania. Ai ka postuar në rrjete sociale një foto me modelen shqiptare, e cila duket me shpinë teksa postimin e shoqëron me shenjën e infinitit, ndërsa nuk kanë munguar edhe komentet me emrin e Jorit.

Jori Delli ka qenë një ndër emrat më të komentuar në media rozë që kur u bë pjesë e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania. Edhe pas daljes nga shtëpia e famshme, vëmendja ndaj Jorit nuk ka munguar sidomos për jetën e saj private.