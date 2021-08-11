U kap "mat" me Mevlanin, Lindita tregon çfarë po ndodh mes tyre
Fotoja e ish-konkurrentjes së Për’Puthen +40 Lindita dhe Ish-konkurrentit të Për’Puthen, Mevlan Shaba bëri bujë në rrjet pasi dyshja dukeshin shumë pranë njëri-tjetrit dhe u aludua për një lidhje mes tyre.
Princi ishte ai i cili publikoi foton e tyre teksa ata shfaqeshin gati për t’u puthur.
“Hahahaha i kapa”, shkroi Princi përkrah fotos së tyre.
Ditën e sotme, Lindita ka reaguar për herë të parë dhe ka treguar se si qëndron e vërteta.
Ajo është shprehur se me Mevlanin janë thjesht miq shumë të mirë dhe se ajo ka një respekt të madh për të.
“Sa shumë persona ma kanë bërë këtë pyetjen. Jo thjesht jemi shok shumë të mirë. Kam një respekt shumë të madh për Mevlanin”, është përgjigjur Lindita.