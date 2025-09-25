"U diagnostikua me sëmundjen e rëndë, modelja tregon vendimin që ka marrë për jetën e saj
Rikthimi i saj në botën e modës ka qenë po aq i fuqishëm sa edhe rrëfimi i sëmundjes së saj...
Modelja e njohur italiane Bianca Balti, një nga fytyrat më të dashura të pasarelave ndërkombëtare, është rikthyer fuqishëm në botën e modës pas një periudhe të gjatë për shkak të një sëmundjeje të rëndë. Balti ka treguar një forcë të jashtëzakonshme, duke përballuar me kurajo një diagnozë me kancer. Rikthimi i saj në botën e modës ka qenë po aq i fuqishëm sa edhe rrëfimi i sëmundjes së saj. Në Festivalin e Sanremos 2025, ajo u ngjit në skenë pa paruke, duke ekspozuar me krenari pamjen e saj të re, një veprim që u përshëndet nga publiku dhe mediat.
Më pas, ajo realizoi një set fotografik për Vogue Adria, ku rrëfeu transformimin fizik dhe emocional që ka përjetuar gjatë kësaj periudhe. “Në shtator mendova se do të vdisja. Tani jam në kopertinën e Vogue. Kjo është jeta,”-shkroi ajo, duke shoqëruar fotot me një mesazh prekës për të gjithë ata që po kalojnë periudha të vështira.
Përtej pasarelave dhe fushatave reklamuese, Bianca Balti po kthehet në një simbol të fuqizimit të gruas, të vetëdijes shëndetësore dhe të bukurisë që vjen nga brenda.
Me çdo dalje të saj publike, si në Vanity Fair Oscars Party, ku u shfaq me një fustan transparent që theksonte thjeshtësinë dhe forcën e saj, Balti po rikthen një narrativë të re në modë; moda nuk është vetëm estetikë, por edhe rezistencë, guxim dhe autenticitet.