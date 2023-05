Trixa reagon për herë të parë pas daljes nga shtëpia e "BBA Vip"

Pas daljes nga shtëpia e “Big Brother VIP” u tha se Beatrix Ramosaj është në gjendje të rënduar psikologjike.

Këngëtarja nga Kosova ka reaguar sot përmes në rrjetet sociale ku shprehet se jo çdo gjë është fushë me lule dhe se tranzicioni në jetën reale ka vështirësi sa i takon përshtatjes.

Ramosaj e mbyll komentin e saj duke u shprehur se sot është dita e katërt jashtë shtëpisë dhe nëse Donald Veshaj do t’i zgjaste dorën që të hidheshin bashkë, do ta bënte sërish.

Shkrimi i plotë:

Dua ta nis kte shkrim me nje falenderim per te gjith ju qe me falni ngrohtesi dhe jeni interesuar mbi gjendjen time.

Nuk do genjej, jo cdo gje eshte fushe me lule, tranzicioni ne jeten reale sigurisht ka veshtiresi por kam fatin te jem pjestare e nje familje qe me gjendet prane per cdo moment dobesie pergjat pershtatjes.

Ju kerkoj ndjese per lenjen pas dore te rrjeteve sociale, shfaqjeve televizive dhe mos pergjigjen e mesazheve por realisht kam nevoj edhe per pak fare kohe qe te ri-gjej gravitetin tim.

Mund t’ju tregoi qe pergjate ketyre diteve terapia ime ka qene pasioni dhe arsyeja perse une jetoj, muzika. Po hedh cdo mendim dhe ndjenj ne leter dhe nota.. E di qe Monika dhe Arjola do jen shume te lumtura kur ta marrin vesh haha.

Donaldin po e ndjek nga jashte

E kam supportuar, do jem tifozja e tij e pare dhe sic e thash ne sfiden e lajmeve i qendroj mendimit qe ai duhet te fitoj BBV.

Persa i perket marrdhenjes tone, kam lexuar pak se si eshte pare nga jashte.

I kuptoj dhe ata qe kane qene pro edhe deri diku ata kunder – Dukeqenese mardhenia jone ka lindur paster ne nje show ku ndjeksit jane lidh me protagonistet dhe mendojne se kane te drejten e opinionit dhe gjykimit mbi te gjithe ne brenda apo jashte shtepise.

Sot eshte dita ime e 4 jashte asaj shtepie dhe nese @donaldveshaj do me zgjaste doren qe te hidheshim bashke, do e beja po prap. ????

Bekime dhe dashuri per te gjith ju.