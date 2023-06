Tregoni shumë kujdes! Këto shenja të horoskopit do t’ju bëjnë “gropën” pas shpine

Sapo të ktheni shpinën, dijeni se jeni në rrezik. Po, këto shenja të horoskopit, për të cilat do të flasim pak më poshtë, janë mjaft tradhtare, nuk do t’ju thonë kurrë ballë për ballë se çfarë mendojnë apo besojnë për ju dhe e vetmja gjë që është e sigurt është se do të përpiqen t’ju shkatërrojnë në çdo mënyrë që ata të përfitojnë, të fitojnë dhe të marrin atë që duan.

Le të shohim se për cilat shenja po flasim:

Binjakët

Nëse mendoni se Binjakët flasin shumë para jush, sa shumë flasin pas shpine. Ata nuk janë shenjtorë, prandaj dyshoni patjetër për ta, por dijeni se mund dhe do t’ju bëjnë dëm të madh.

Ata do t’ju “groposin” sa më shumë për përfitimin e tij. Ata do t’ju hedhin në gropën e gjarpërinjve për të shpëtuar veten. Ata do t’ju bërtasin dhe do të thonë gjithçka që i vjen në mendje në atë moment. Gënjeshtrat nuk do të kenë fund.

Peshorja

Askush nuk dyshon për Peshoren, sepse ai është gjithmonë kaq e ëmbël dhe e sjellshme para të tjerëve. Gjithnjë me buzëqeshje në fytyrë, komunikues dhe e qetë, ju hedh “hi në sy” dhe ju huton.

Ajo kurrë nuk do t’ju tregojë drejtpërdrejt se çfarë mendon për ju. Thjesht mos ziheni ose prishni marrëdhëniet e tij të mira. Por pas shpine, ai do të thotë … gjithçka. Ai do t’ju hapë një gropë nga e cila nuk do të mund të dilni.

Akrepi

Nga njëra anë, Akrepi është i sinqertë dhe do t’ju tregojë mospëlqimin e tij, por nga ana tjetër, nuk do t’ju zbulojë kurrë planet e tij sekrete se si dhe kur do t’ju shfarosë. Nuk do ta dini se nga erdhi. Nëse Peshorja hap gropën tuaj një herë, Akrepi ka hapur një varrezë të tërë për ju.

Do të jetë tepër vonë kur të kuptoni se çfarë ka përgatitur për ju. Deri atëherë, ju do të jetoni në errësirë të plotë, sepse një Akrep nuk thotë kurrë me shumicë as atë që ndjen, as atë që ka ndërmend të bëjë.

Peshqit

Dhe le të shkojmë te surpriza më e madhe e të gjithëve! Binjakët, Peshorja dhe Akrepi janë… kotele përballë Peshqve në këtë pjesë. Mjeshtër i ngatërresave dhe goditjeve me thikë. Ata do të hapin gropën tuaj me mjeshtëri. Ata do t’ju vendosin aq kurthe sa nuk do të mund të shpëtoni me asgjë.

Do t’ju largojnë kështu me të gjithë dhe do t’ju bëjë të dukeni të pabesueshëm. Përhapja e shpifjeve është e lehtë për ta dhe një taktikë të cilën e përdorin sa herë që dëshiron të arrijë diçka.