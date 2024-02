Tri vjet burg për bigaminë? Lekatari: Zgjidhje e shëmtuar…

Gazetarja dhe aktivistja, Zhaklin Lekatari e konsideroi projekligjin për bigaminë si një tymnajë dhe zhurmë mediatike më shumë se nevojë ligjore me përballjen e fenomeneve që vendi ka hasur kohët e fundit.

E ftuar në vizion plus, ajo theksoi se ky ligj është një zgjidhje e shëmtuar mbi ngjarje si ajo e mjekut kirurg që shokoi opinionin publik.

“Po personat që i përkasin komunitetit LGBT, dy burra që jetojnë bashkë që ligji jonë nuk e quan as martesë, as bashkëjetesë, nëse ka disa bashkëjetesa me persona të komunitetit LGBT, i cili ligji nuk i njeh, çfarë ndodh”, tha ajo.

“Kujt i dedikohet kjo gjë, pra i dedikohet vetëm kësaj copëze fetare të shoqërisë dhe ngaqë kemi frikë të përballemi me traditat fetare, duket si një zgjidhje shumë e shëmtuar sikur do t’i tregojë shoqërisë që ne po iu dëgjojmë por ligjet që po bëjmë nuk janë përgjigje e nevojave tuaja, janë thjesht një shfaqje e bukur”, shtoi ajo.

Lekatari nënvizoi se është e paqartë se kujt i dedikohet ligji, për të cilin shtoi se nuk përfshinë të gjithë shoqërinë.

