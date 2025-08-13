LEXO PA REKLAMA!

Tre të mitur grabisin vilën e Brad Pitt

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 17:20
Showbiz

Tre të mitur grabisin vilën e Brad Pitt

Policia e Los Angelesit ka lidhur zyrtarisht një vjedhje në shtëpinë e Brad Pitt në qershor me një sërë vjedhjesh të tjera në pronat që u përkasin personazheve të famshëm.

Shefi i policisë së Los Anxhelosit, Jim McDonnell, njoftoi arrestimin e katër të dyshuarve, duke thënë se ata ishin një grup që po kryente vjedhje në shtëpitë e “banorëve të ndryshëm të profilit të lartë” në të gjithë qytetin, duke shtuar se “disa nga vjedhjet përfshinin shtëpitë e aktorëve dhe atletëve profesionistë”.

McDonnell nuk e përmendi emrin e Pitt, por tha se çështja filloi nga një hetim për vjedhje më 25 qershor të një banori në bllokun 2300 të North Edgemont Drive, që korrespondon me datën dhe vendndodhjen e grabitjes në shtëpinë e aktorit.

Pas një operacioni mbikëqyrjeje, u arrestuan katër të dyshuar të moshës 16-18 vjeç dhe u gjetën “shumë sende të marra”. McDonnell shtoi se të dyshuarit ishin “të dokumentuar ose të lidhur me një bandë kriminale”.

Shtëpia e Pitt, në lagjen Los Feliz të Los Angeles, thuhet se u plaçkit ndërsa aktori ishte në një turne promovues për filmin e tij më të fundit, F1 . Figura të tjera të njohura që kanë raportuar vjedhje në muajt e fundit përfshijnë aktorët Nicole Kidman dhe Austin Butler, si dhe futbollistin Olivier Giroud, i cili luajti për Los Angeles FC sezonin e kaluar.

McDonnell tha se hajdutët po përdornin metoda gjithnjë e më të sofistikuara, duke përfshirë bllokues të wifi-t për të prishur kamerat e mbikëqyrjes dhe duke monitoruar lëvizjet e të famshëmve në mediat sociale. Ai tha gjithashtu se bandat ishin plotësisht të vetëdijshme se të miturit (nën 18 vjeç) trajtoheshin ndryshe nga sistemi i drejtësisë në SHBA.

