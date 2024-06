Transformimi tronditës i Johnny Depp për filmin e tij të fundit, për çfarë bëhet fjalë?

Edhe pse Johnny Depp është një nga aktorët më të njohur të Hollywood-it, projektet e tij të fundit nuk kanë krijuar shumë bujë. Për një kohë, ai dhe ish-gruaja e tij Amber Heard u përfshinë në një çështje të diskutueshme gjyqësore që kulmoi me një vendim në favor të Depp.

Filmi më i fundit i Depp, “Minamata”, tashmë është publikuar zyrtarisht në “DVD” dhe transmetim ndërsa ai përgatitet për një çështje tjetër gjyqësore. Depp publikoi një video të vogël të procesit të tij të transformimit për të përkujtuar rastin.

Filmi Minamata, i publikuar nga Samuel Goldwyn Films është i disponueshëm në “Hulu”. Duke qenë se është filmi i parë me yllin e “Pirates of the Caribbean” që do të shfaqet pas një kohe, pritet që një numër i konsiderueshëm njerëzish mund të jenë të interesuar ta shohin atë.

Për çfarë flet “Minamata”?

Bazuar në romanin me të njëjtin emër nga Aileen Mioko Smith dhe W. Eugene Smith, filmi u prodhua gjithashtu nga Johnny Depp. Depp luan rolin e Smithit të ndjerë, një fotoreporter introvert amerikan i cili vizitoi Japoninë në vitet 1970 për të parë shfaqjen e një sëmundjeje të pashpjegueshme.

Nga atje, Smith lufton entitetin e korporatës që është përgjegjëse për sëmundjen dhe përpiqet të ekspozojë botën ndaj ngjarjeve që çojnë në tragjedi. Në këtë proces, ai e ngre veten në statusin e një ikone të industrisë.

Në realitet, udhëtimi i Minamatës në ekranin e madh përfshinte disa sfida. Filmi kishte marrë vlerësime të hershme të favorshme, ishte planifikuar të dilte në kinematë në Shtetet e Bashkuara në shkurt 2021, por pandemia COVID-19 përfundimisht detyroi një shtyrje të tij. icon sytle