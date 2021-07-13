Tragjike! Modelja, e njohur për fotot e lartësive, gjen vdekjen me ‘selfie-n’ e fundit, bie nga ujëvara
Një modele e guximshme e rrjeteve sociale ka rënë drejt vdekjes së saj teksa bënte foto me miqtë, në buzën e një ujëvare.
32 vjeçarja Sofia Cheung, ra nga lartësia 6 metra në ujëvarën Tsing Dai pranë qytetit Yuen Long, të dielën në Hong Kong.
‘Ylli’ i Instagram ishte nisur me tre miq për një ditë pushimi në parkun natyror Ha Pak Lai, por teksa Sofia bënte foto në anë të ujëvarës, asaj i rrëshkiti këmba dhe ra në ujin poshtë shkëmbit.
E reja u dërgua në spitalin e Hong Kong por u shpall e vdekur.
Zona e larkut Ha Pak Lai, pranë malit ‘Pineapple’ është një vend i frekuentuar nga turistët, veçanërisht për perëndimet e saj.
Sofia kishte një reputacion për fotot e saj guximtare, të bëra në aventura të rrezikshme si duke u ngjitur në anë humnerash apo male të thepisura, të cilat i postonte për Instagram 6,000 ndjekësit në Instagram.
Llogaria e saj është e mbushur me foto të rrezikshme, thuajse në rënie.
Ndërsa foto e saj e postuar e fundit më 9 korrik, ishte mbushur me mesazhe ngushëllimesh.
Foton e ndjera e shoqëronte me mesazhin: “Ditë më të mira do të vijnë, ato quhen e shtuna dhe e diela!”.
Përdoruesja e Instagram, ‘Ellah_d_explorer’ shkruante: “Mendoja se ditë më të mira do të vinin me të shtunë e të dielën. Do të të dua përgjithmonë, prehu në paqe e bukura Sofia.”