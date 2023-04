“Ti vdes për mua”/ Jori ia thotë në sy Kristit, ja përgjigja epike që merr bukuroshja

Jori Delli dhe Krist Aliaj kanë ngacmuar njëri-tjetrin mbrëmjen e djeshme.

Duke qeshur modelja i thotë Kristit ‘ti vdes për mua’ dhe ky i fundit ia kthen ‘edhe ti vdes për mua’.

Kristi shton se këtë e ka vënë re nga mënyra se si lëviz, çdo gjë. Por Jori shprehet se nuk është e vërtetë.

Kristi: Me ironi, me të qeshur, me ofendime

Jori: Po po, me mua ashtu nuk filloi

Kristi: Pastaj para ca ditësh...

Jori: Ëndërro Krist ëndërro

Kristi: Unë të ëndërroj? Unë të ëndërroja do e kisha thënë

Jori: Kristi ti vdes për mua. Është normale, nuk ka ndonjë gjë të keqe

Kristi: Edhe ti për mua vdes

Jori: Jo, ky është problemi

Kristi: Ti vdes për mua, por nuk e thua dot se ke turp. Unë e shoh te lëvizjet që bën, çdo gjë