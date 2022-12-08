‘T'i po bën show, je e padrejtë me njerëzit’ Jerina Lalaj përplaset keq me Dalina Buzin
Nje status që Jerina kishte bërë në Instastory së fundmi solli debate mbrëmjen e të mërkurës në "Goca dhe gra". "Dancing do mbarojë shpejt, por helmit që keni në bark ça do i bëni.
Një i frustruar mbetet gjithmonë i frustruar", shkruante Jerina. E pyetur për këtë status, ajo u shpreh se i duken të tepërta komentet negative në spektaklin e kërcimit, duke iu drejtuar Dalinës.
Jerina Lalaj: Unë vij nga bota e televizionit, e njoh shumë mirë televizionin, mënyrën si zgjidhen personazhet, pse janë në një pozicion apo në një tjetër dhe ajo çfarë nuk kam kuptuar në këtë Dancing negativiteti ekstrem që është përçuar. Ndërkohë që Dancing ka qenë një spektakël i bukur, që mblidhte të gjithë familjen, por ky ka qenë një Dancing i hidhur. Çdo koment ka qenë negativ.
E kam parë, e kam analizuar dhe komentet negative janë falas. Duket sikur ai pozicioni që ke po e shfrytëzon dhe po thua më erdhi rasti për të shtypur kokën sepse ky është momenti im. Nga ana edukative kjo është shumë e rëndë.
Dalina Buzi: Ç’do të thotë nga ana edukative është shumë e rëndë? Të thuash të vërtetën?
Jerina: Të thuash nuk kërceve mirë është tjetër gjë, të bësh komente nga ana jote është e tepërt për mendimin tim.
Dalina: Çfarë do bëjmë ne çdo natë? Meqë njeh televizionin.
Jerina: Nëse ti je duke punuar për Instagramin tënd patjetër që këtë do vazhdosh të bësh
Dalina: Të tërë punojmë për interesin tonë.
Jerina: S’më pëlqen ky sensi të bëjmë më të keqen që të shtohet debati dhe të klikohemi.
Dalina: Nëse e njeh televizionin duhet ta dish që po bëre kështu siç thua ti ka vdek spektakli fare
Jerina: Pra ti po e bën për show. Atëherë je e padrejtë me njerëzit. Të gjithë njerëzit që ftohen për të votuar, po votojnë për show-n e Dalinës.
Dalina: Po Dancing entertainment (argëtim) është. Unë s’e kam personale me asnjë. S’kam interes, ti Jerina mendo çfarë të duash. Unë them çfarë mendoj.