LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Ti nuk lan as nev**** tënde”, Iliri dhe Donaldi ofendojnë njëri-tjetrin live: Je shumë i shpifur

Lajmifundit / 18 Janar 2022, 22:22
Showbiz

“Ti nuk lan as nev**** tënde”, Iliri dhe Donaldi

Puntata e kësaj të marte në Big Brother VIP ka nisur me një debat të rëndë në lidhje me punët e shtëpisë.

Iliri dhe Donaldi kanë debatuar me njëri-tjetrin mbrëmjen për pastërtinë në shtëpi. Debati kishte filluar prej ditësh në shtëpi ku të gjithë banorët akuzoheshin mes tyre se kush bën më shumë punë dhe kush më pak.

Sonte sapo nisi emisioni BBVip, u tregua një sekuencë me të gjitha debatet, por Iliri dhe Donaldi vazhduan edhe më tej. “Ti mos fol fare, se nuk lan as nev*** tënde,” i tha Iliri Donaldit. Ndërsa Donaldi reagoi shumë i irrituar duke thënë: “Je shumë i shpifur, ça janë këto që thua”.

Debatin e ndali Arbana nga studio që i tha se nuk duhej përdorur ky fjalor.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion