“Ti nuk lan as nev**** tënde”, Iliri dhe Donaldi ofendojnë njëri-tjetrin live: Je shumë i shpifur
Puntata e kësaj të marte në Big Brother VIP ka nisur me një debat të rëndë në lidhje me punët e shtëpisë.
Iliri dhe Donaldi kanë debatuar me njëri-tjetrin mbrëmjen për pastërtinë në shtëpi. Debati kishte filluar prej ditësh në shtëpi ku të gjithë banorët akuzoheshin mes tyre se kush bën më shumë punë dhe kush më pak.
Sonte sapo nisi emisioni BBVip, u tregua një sekuencë me të gjitha debatet, por Iliri dhe Donaldi vazhduan edhe më tej. “Ti mos fol fare, se nuk lan as nev*** tënde,” i tha Iliri Donaldit. Ndërsa Donaldi reagoi shumë i irrituar duke thënë: “Je shumë i shpifur, ça janë këto që thua”.
Debatin e ndali Arbana nga studio që i tha se nuk duhej përdorur ky fjalor.