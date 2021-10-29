"Ti nuk je femër", Melik nxjerr mesazhet: Më ka kërcënuar i dashuri i Antonias!
Për’puthen” nisi këtë të premte me debate të forta mes Melikut e Antonias.
Meliku tha se ka marrë disa mesazhe kërcënuese në rrjetin social “Instagram” nga dikush që mund të jetë i dashuri i saj jashtë emisionit.
“Unë mendoj se Antonia është e lidhur jashtë. Ai dinte çdo gjë për të, edhe për lulet që unë i dhashë, më ta të kem kujdes, me morri dhe në telefon”.
Këto akuza e acaruan së tepërmi Antonia, që më pas u largua nga studio:
Antonia: Ti djalë i dashur, e ke bërë skenarin në mendjen tënde, në trurin tënd. Ti nuk je burrë për mua!
Meliku: Ti nuk je femër për mua
Antonia: Ti nuk je burrë dhe turp të të vijë që i thua këto fjalë
Konkurrenteve në program iu dukën dyshuese këto mesazhe, nga një person me profil të vërtetë të “Instagram”, ndërsa opinionisti Arjan Konomi tha se edhe atij i vijnë shumë mesazhe kërcënuese dhe fjalë që nuk duhen marrë shumë për bazë.