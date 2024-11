“T’i dua sytë që më shikojnë”/ Mes këtyre dy banorëve lind dashuria e re në “BBV"

Në spektaklin e njohur Big Brother VIP Kosova 3, romanca duket se po fillon të marrë jetë midis banorëve, dhe çifti më i përfolur i momentit është Arioni dhe Diana.

Gjatë një bashkëbisedimi emocional, Arioni dha komente pozitive për Dianën, duke shprehur publikisht pëlqimin dhe ndjenjat e tij të thella për të.

Arioni nuk ngurroi ta shprehë dashurinë e tij me fjalë të ngrohta dhe plot emocion, duke e krahasuar Dianën me një ëndërr për çdo djalë. “Çdo djalë kish pas andërr me pasë një femër si ti”, i tha ai, duke e vlerësuar jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për karakterin dhe sharmin që sipas tij, i “lëviz gjithmonë zemrën”.

Në një deklaratë plot ndjenjë, ai shtoi: “T’i dua sytë kur më kqyrin, ta dua gojën kur flet për mua.” Këto fjalë, të shoqëruara me urimin që kjo të jetë vetëm fillimi i lidhjes së tyre, tregojnë për një ndjenjë të vërtetë që po krijohet mes dy banorëve.

Ky moment intim mes Arionit dhe Dianës ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka shtuar pritshmëritë se ata mund të bëhen çifti i parë zyrtar i këtij sezoni të Big Brother VIP Kosova.

Nëse kjo lidhje do të vazhdojë të zhvillohet, pritet që ata të sjellin emocion dhe dinamika të reja në spektakël, duke i mbajtur shikuesit me sy nga ekrani për të parë se si do të rrjedhin ngjarjet mes dyshes së përfolur.