Tha se e kërcënoi me jetë bashkë me familjarin e saj, Tea flet për raportin me Kiarën

Ajo që ndodh në shtëpinë e “Big Brother VIP”, padyshim që është më e ndjekura e më e komentuara në rrjetet sociale, si edhe në jetën e përditshme.

Suksesi ka kaluar kufijtë e një spektakli në ekranin e televizorit e tani jemi përballë një fenomeni social që mund të quhet edhe si “Big Brother Mania”.

Për efektet e këtij formati të gjithë kanë diçka për të thënë, si ata që e shijojnë e argëtohen, por edhe ata që janë kundër. Por, të gjithë janë dakord në një pikë: “Big Brother” nuk lë askënd indiferent.

“Big Brother Vip” ka mbaruar tashmë me shpalljen e fituesit të madh këngëtarin Luiz Ejlli.

Nata finale ishte e tejmbushur me emocione. Të gjithë ish-banorët ishin pjesë e tapetit të kuq ku dhanë intervista ekskluzive për TAR. Tea Trifoni ka përshkruar emocionet e saj.

Për ne që ishim pjesë, ka qenë shumë intensive. Më ka dhënë shumë stres ky Big Brother.

Po për raportin e saj me Kiarën, si është shprehur Tea?!

E pashë Kiarën, nuk e kam takuar, nuk folëm. Nuk kam pasur asgjë me të, ajo ka gjëra me mua.



Ndërkohë, ajo ka treguar edhe se cilin banor do të donte të shihte fitues.

Dua ta fitojë Dea Mishel, mendoj do e fitojë Luizi, Dea Mishel e dyta, Efi e treta, Kristi i fundit.