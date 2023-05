Tha se do ta shkatërronte, Luizi bën që Olta "të shpërthejë" në lot në Instagram

Pavarësisht se tha se do ta shkatërronte, Olta Gixhari po bën krejt të kundërtën për rivalin e saj brenda big brother Vip, Luiz Ejli.

Olta dhe Luizi janë konsideruar si “armiq” në Big Brother, por me daljen e aktores nga shtëpia duket se gjërat kanë ndryshuar. Luizi ka treguar se i mungon Olta në shtëpi, madje e kishte menduar edhe në finale të madhe.

E ndërsa aktorja sot ka bërë një gjë shumë të veçantë për kundërshtarin e saj më të fortë brenda shtëpi.

Ajo e ka postuar në story, për shkak se Luizi flet për djalin e saj.

“Djalin e Oltës. Kështu iu bë dhe klipi, ishte në natyrë, ishte me bluzë me mëngë të shkurtra, kishte një avion në dorë, ishte bar, ka qenë diku tek oborret e Topit madje dhe me këto pemët që janë pak si të zhveshura, se sapo kishin filluar të çelnin. Kështu i kishte flokët, pak më të shkurtra se ky, ky trup ishte. Amar të përshëndes bashkë me mami Oltën edhe me babi Dorin. Kaq kisha”, tha Luizi e ndërsa Olta shkruan thjesht “ohh” me një fytyrë duke qarë me emocion.