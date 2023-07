Tha se do largohej përfundimisht, Renada Caci tregon çfarë e riktheu sërish në “Portokalli”

Vitin e shkuar, aktorja e njohur e “Portokallisë”, Renada Caci, tha se do të jepte përgjithmonë dorëheqjen nga spektakli i humorit. Këtë gjë e konfirmoi dhe vetë ajo duke u shprehur se ky nuk ishte fundi i botës, sepse gjithçka në jetë ka një cikël fillon dhe mbaron.

“Po është e vërtetë! I uroj suksese kolegëve të mi, Florjan Binaj dhe Rezart Veleshnja. I falenderoj për mbështetjen. Përgjithmonë miq. Falenderoj institucionin për mirëkuptimin dhe mbështetjen, si dhe drejtuesit e institucionit… Vjollca Hoxhën për mirëbesimin gjithë këto vite dhe në veçanti Ben Blushin për mirëkuptimin dhe suportin në gjithçka, si dhe drejtorin Bjorn Xhokaxhi. Me ju do jem së shpejti fansat e mi të dashur. Ju dua, jeni dashuria ime deri në fund. E di që do ju mungoj por s’do ju braktis kurrë.”- shkroi aktorja.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mirëpo ditën e djeshme ajo u shfaq sërish në “Portokalli” me rolin e saj të famshëm, atë të Luzes. Përmes një postimi në rrjete sociale, ajo ka treguar se dashuria e publikut dhe kërkesat e shumta prej tyre e bën të rikthehet sërish në spektakël.

“Publiku im i dashur. Dëshira juaj që unë të jem në ekran është urdhër për mua. Më keni munguar aq shumë saqë kur shikoj ç’do moment që më dërgoni sms apo më uroni ndihem fajtore që mungova qoftë dhe për pak kohë. Disa gjërave i duhet bërë pak refresh dhe t’ia nisësh me frymë tjetër. Ju dua gjithmonë bekime”, ka shkruar Renada në një postim.