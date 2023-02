Tea pëlqim të fshehtë për Luizin? Flet e motra: Ata kuptohen me sy…

Një pëlqim i fshehtë i Teas kundrejt Luizit Brenda Shtëpisë së Big Brother Vip, është aluduar nga publiku dhe opinionistët së fundmi.

E ftuar në “Fun Club”, motra e Teas, Maria nuk e ka mohuar se mund të ketë një kimi mes tyre, ndërsa u shpreh e sigurt se Luizi nuk ka pëlqim ndaj Kiarës.

Ajo tha se me Tean, Luizi kuptohet me sy dhe situata do të ishte ndryshe nëse Luizi do të krijonte disa kufij dhe nuk do të ofendonte.

“Tea është pak më e tërhequr, më e qetë. Për këta nuk kanë pasur kimi, deri në momentin kur u bë performanca e këngës kur u duk sikur gjithçka ndryshoi. Ata si shokë janë shumë komod me njëri tjetrin, kuptohen me sy. Nëse Luizi do krijonte disa kufij, mund te ishin shok më të mirë. Me thënë të drejtën nuk më duket sikur ka ndonjë pëlqim të madh ndaj Kiarës”, tha motra e Teas.