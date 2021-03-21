Tea kryqëzohet nga fansat, e akuzojnë se është lidhur me Beartin për interes, ja reagimi i saj
Lajmifundit / 21 Mars 2021, 10:48
Showbiz
Tea vijon të sulmohet nga fansat dhe këtë herë shkaku është Bearti dhe pasuria e tij. Një nga ndjekësit në Instagram i kanë shkruar se ka marrë një burrë me lekë, në një mënyrë banale.
“Dite me zgjedh burrë ti, po bën jetë lali, ah burri me lekë”, shkruan ndjekësi, dhe Tea është përgjigjur. “Shpesh ma thoni, e para: nuk e kam burrë. E dyta: gjeneroj mjaftueshëm për veten time, s’kam nevojë”, i është kthyer Tea.
Tea dy ditë më parë ka festuar ditëlindjen e 22 dhe bashkë me Beartin, kanë udhëtuar drejt Stambollit.