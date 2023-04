Tea flet hapur për pëlqimin ndaj Luizit: E shikoja me admirim…

Tea Trifoni është shprehur se nuk do të donte që të hynte sërish në Big Brother Vip 2.

Lidhur me këtë deklaratë nuk ka munguar as ngacmimi i Ronaldo Sharkës i cili ka pohuar se ajo nuk e përballon dot shikim e Luizit, ndaj nuk dëshiron që të futet sërish në lojë.

Por Tea tha se i vetmi moment kur e shikonte me admirm Luizin ishte teksa ai këndonte. Ronaldo nuk e ka lënë me aq ngacmimin dhe ka vijuar duke thënë se ajo e shikonte me admirin edhe kur flinte.

Tea Trifoni: Mendoj që nuk është për mua futja për herë të dytë. Unë herën e parë nuk e përballova mirë, kështu që herën e dytë nuk do e…

Ronaldo Sharka: Ta them unë përgjigjen, nuk do futej se nuk do e përballonte dot shikimin me Luizin.

Tea Trifoni: Unë e shikoja me admirim atë në momentin që këndonte dhe këto janë keqinterpretuar.

Ronaldo Sharka: Vetëm në momentet kur këndonte Luizi?

Tea Trifoni: Vetëm momentet që këndonte.

Ronaldo Sharka: Po kur flinte gjumë?

Tea Trifoni: Pse e ka ruajtur njeri kur flinte gjumë?