"Të thirret policia...", Erlindi “kërcënon” produksionin e “Për’puthen” pas akuzave për çajin Matcha

Para pak ditësh, Erlindi vendosi të linte përfundimisht “Për’puthen” pas një debati të fortë me Arjan Konomin. Ky i fundit akuzoi Kristianin se i kishte dhënë Erlindit një drogë që e ka shpërfytyruar. Kristiani e mohoi këtë gjë dhe tha se i ka dhënë çaj macha që përdoret nga shumë njerëz në botë.

Ndërkohë, Bora Zemani tha se Erlindi dhe Kristiani kanë prishur programin, ndaj është dashur ndërhyrja e rojeve që t’i largojnë ata të dy nga studioja.

Mirëpo më vonë, Erlindi lajmëroi se kishte ikur vetë nga programi dhe se do të nxirrte në dritë gjithë të vërtetën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përmes një videoje ai ka treguar së fundmi se bashkë me Kristianin kishin kërkuar që t’ju jepej kohë televizive për të sqaruar të vërtetën për “drogën”. Ai tha se produksioni ua premtoi këtë gjë, por kjo nuk ndodhi dhe kur sot Kristiani tentoi të flitej është larguar me forcë nga rojet. Erlindi ka treguar se pas Kristianit është larguar nga emisioni dhe kërkon që Arjani e produksioni t’ju kërkojnë falje për lajmet e rreme që janë shpërndarë për ta.

Ai ka bërë publike një video nga prapaskena, ku tregon sesi ish-konkurrentët janë nxjerrë nga studioja.

Në një postim në InstaStory, Erlindi ka “kërcënuar” sërish produksionin, duke u shprehur se nëse ata s’do të tregojnë të vërtetën, ai do të publikojë foto e video nga prapaskena.

“I kërkoj produksionit që të nxjerri videot e plota të debatit tonë me opinionistin, po ashtu të publikojnë edhe videot e regjistruara në prapaskenë ditën që na u bënë akuzat. Aty do shikoni një çmenduri akuzash dhe opinionisti ka dalë nga skena duke bërtitur me të madhe e duke thënë që të thirret policia. Pasi e kuptoi gabimin që të mos dilte keq në publik dhe që e teproi, ka ndërprerë programin dhe për disa orë s’ka ardhur në skenë, që të sigurohej që të mos transmetohej asgjë, por askush s’i di këto fakte.

Jam i gatshëm për përgjegjësinë publike për çdo veprim që kam kryer nqs akuzat janë të vërteta. Nqs jo, të mbajë përgjegjësi publike ai. Nuk është e drejtë njollosja e emrit tonë padrejtësisht. Nuk e pranoj dot. I kërkoj produksionit transparencë totale të të gjithë ngjarjes. Ndryshe do detyrohemi t’i publikojmë ne të gjitha materialet dhe provat që kemi.”- ka përfunduar ai.