‘Të thashë se do të vij’, Elgit Doda konfirmon hyrjen në BBV3 sonte

Në dasmën që do të zhvillohet sot në BBV3 ku çifti që do të celebrohet janë Romeo dhe Heidi, do të ketë edhe supriza të shumta.

Donaldi dhe Elgiti janë parë deri në orët e vona në studio dhe kjo shtoi dyshimet për një hyrje të mundshme të dyshes brenda shtëpisë.

“S’ka gjumë sot”, shkroi Donaldi në postimin në “Instastory” ku shfaqet në një studio me Elgitin dhe të gjithëve na shkon mendja të kënga që ata kanë përgatitur si surprizë për çiftin.

Mesa duket, IconStyle qëlloi në shenjë edhe kësaj here, pasi Elgiti konfirmoi zyrtarisht pjesëmarrjen në natën e sotme si këngëtar në dasmën e çiftit. Në Instastory ai shkruan:

A të thashë se do të vij?