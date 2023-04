"Të mbrojta kur të dhunoi burri", Zhaklin përplaset me Kiarën: Ju kam parë të qurraviteni në...

Spektakli i së shtunës u shoqërua me debate të ashpra ndaj opinionistëve dhe disa prej banorëve në shtëpinë e “Big Brother VIP”.

Gjatë diskutimit të debatit mes Bledit, Deas dhe Efit, opinionistja Zhaklina Lekatari u përplas ashpër me Luizin dhe Kiarën.

Ajo u shpreh se këngëtari ka arritur të kalojë të gjitha limitet, teksa theksoi se e ka mbrojtur moderatoren kur, Luizi e ka goditur.

Pjesë nga debati:

Luiz: Hajde më thuaj, Luiz mos ma thuaj më këtë fjalë, sepse ndihesh e lënduar. Ma thuaj. Dhe unë nuk ta përmend më. Hajde më merr veçmas dhe më thuaj mos e përmend më.

Dea: A të thash sot në mëngjes? Më the, hë se nuk ishte ndonjë gjë.

Arbër: Fakti që shtëpia është ndarë në dy pjesë, mendoj si lojë e dobët e Bledit luajti dobët edhe me Dean ashtu sikurse me Kristin. Shpresoj të mos bëhet rrugë për të gjithë banorët. Atë që ne e kemi pasur në dorë për t’ja vënë në dukje banorëve, e kemi thënë që nuk është lojë e bukur, por e shëmtuar. Arsyeja pse merren me Dean është sepse ajo është pretendente për të shkuar në finale. Duhet Dea që të dalë jashtë shtëpisë.

Zhaklin: Kur dëgjoj disa banorë që thonë se Dea është pretendente për finale, të gjitha ofendimet bien poshtë. Ju i keni thënë asaj që është e fortë, të gjitha të tjerat bien poshtë. Si do të vinte ty Luiz, sikur të thoja unë që të kam parë që qurravitesh përpara kamerave çdo mëngjes?

Big Brother është lojë nervash. Sado thoni është lojë, ato janë ngjyrat e karakterit tuaj. Dea është e fortë dhe e ëmbël, ju të tjerët i keni kaluar limitet, ajo jo. Je i qëndrueshëm në paqëndrueshmërinë tënde. Deri në vdekje qofshi bashkë. Respekti është gjëja më e rëndësishme në një marrëdhënie. Të mbrojta kur të ka dhunuar burri jot.

Kiara: Nuk më ka dhunuar Zhak.

Luiz: Me këtë që the, bravo të qoftë.

Zhaklin: Faleminderit Luiz. Kjo do të thotë që fjala ime ka peshë.

Krist: Arsyeto. Bëj debat me argumente.

Luiz: Lërë të rrjedhi o Krist.

Krist: Vetëm njerëz pa karakter flasin. Si ka mundësi? Je vulgar, bën batuta idiote.

Luiz: Ngrihu në këmbë thuaj që do të dalësh në nominim kokë më kokë me mua. I erdhi keq për Zhakun.

Bledi: Le ta pranojmë të gjithë që kemi qenë bullizues.

Luiz: Bobo, filloi ky të flasë për kamerat.

Bledi: Duhet të jemi më të kujdesshëm kur flasim ,sepse e dimë çfarë impakti kemi në publik. Në emër të të gjithë banorëve, ndjesë dhe Gëzuar Pashkën.

Elvis: Kjo lloj sjellje dhe ky komunikim, i bëjmë sepse janë në një show televiziv dhe e dinë se nuk kanë pasoja. Jashtë ne nuk ekzistojmë më, nëse kemi këtë lloj komunikimi. Këta duan të dalin të gjithë fitues. Këta kanë besuar gjëra që këta kanë ardhur nga popullariteti që mendojnë se kanë jashtë. Ju lutem shumë kujdes me sjelljen.