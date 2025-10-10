Të ka lënë gruaja, ku do i gjesh lekët?" Ledion Liço i kthehet me të njëjtën monedhë Xum Allushit: "Një qen i braktisur...
Ish-banori i Big Brother VIP, Xum Allushi, ka bërë “lëmsh” rrjetin me një reagim të papritur dhe thumbues ndaj moderatorit Ledion Liço.
Në një video të postuar në rrjetet sociale, Xumi duket se ka gjetur momentin e duhur për t’i kthyer përgjigje batutës që Ledioni bëri ndaj tij gjatë spektaklit.
Duke buzëqeshur, Allushi thotë:
“Ai që shiste proteinat dhe që do fikte dritat e Big Brother, po vazhdon punën përditë… Të paktën nxjerrim një rrogë, e hamë një çap buke. Po mua më kanë thënë që ty të ka lënë gruaja, ku do i gjesh lekët për bukë ti?”
Por një postim i fundit i Ledionit duket se i adresohet pikërisht Xumit.
“Nëse ushqen e kujdesesh për një qen të braktisur ai kurrë nuk të kafshon. Ky është dallimi mes një njëriu dhe një qeni.” shkruan në postimin e tij që të gjithë ja adresuan Xumit.