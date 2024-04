“Të dua si motër”, Fifi zbulon paktin që bëri me Granit Canën para se të futeshin në BBVIP

Marrëdhënia e këngëtares së njohur, Fifi me ish-futbollistin Granit Cana ishte ndër më të komentuar në edicionin e Big Brother Vip.

Madje dukej se dyshja po shkonin drejt një lidhje dashurie dhe një romance të bukur. Por teksa Fifi shprehte ndjenjat për Granit Canën, ish-futbollisti vendosi të distancohej nga këngëtarja duke u shprehur se e donte shumë, por si motër.

Kur kanë kaluar 3 vite nga ky edicion, Fifi ka zbuluar marrëveshje që kishte bërë me Granit Cana përpara se të hynte në shtëpinë e BBV.

E ftuar në “Cherry On Top”, Fifi ka treguar se njiheshin jashtë shtëpisë dhe përpara se të bëheshin pjesë e garës bënë pakt që të shtireshin në BBV sikur do të lidheshin.

Por, artistja ka treguar se në momentin kur u futën në shtëpi, ish-futbollisi nuk iu përmbajt marrëveshjes dhe i tha që “të shikoj si motër”.

“Para se të hyja në BBV kam bërë një marrëveshje me Granitin që të bënin gjasme sikur do të lidhemi brenda. Në ditën e dytë kur jam fut në shtëpi dhe më ka thënë që ty të shikoj si motër.

Njiheshim para se të hynim në BBV. Në fakt ne nuk e dinim se çfarë do të ndodhim me neve, a do të kishim atë shikueshmëri, nuk e dinim atë impakt. Etikën e kemi pasur në vend të parë. Thosha me vete “pse po më nxjerr ky sikur po vdes mbas këtij”, ndërkohë që kishim marrëveshje për të bërë lojë”, tha ajo.