Taylor Swift dhe Travis Kelce surprizojnë sërish pas fejesës, ja çfarë po planifikojnë
Pas fejesës që bëri bujë në mediat botërore, Taylor Swift dhe i fejuari i saj, ylli i NFL-së Travis Kelce, thuhet se po planifikojnë të blejnë një rezidencë luksoze në Ohio, në një nga zonat më të izoluara dhe ekskluzive të shtetit.
Sipas burimeve ndërkombëtare, çifti është parë së fundmi duke drekuar në restorantin francez JoJo’s në Chagrin Falls, një fshat piktoresk pranë Cleveland Heights, vendlindja e Kelce. Kjo vizitë ka ndezur spekulime se ata mund të jenë në kërkim të një prone në po këtë zonë.Raportohet se Taylor Swift dhe Travis Kelce janë të interesuar për një vilë madhështore në Hunting Valley, me një çmim prej 18 milionë dollarësh (rreth 15.4 milionë euro).
Prona shtrihet në 61 hektarë dhe ofron privatësi maksimale, ideale për një çift të famshëm. Vila përfshin një studio muzikore profesionale, gjashtë dhoma gjumi, trembëdhjetë banjo, një bodrum vere, kinema private dhe dhomë bilardoje.
E projektuar nga arkitekti Charles Fazio dhe dizajneri i jahteve Ari Loar, vila ka gjithashtu një ambient të jashtëm mbresëlënës: pishinë, verandë të madhe, kuzhinë të jashtme dhe vatër zjarri, perfekte për festat ikonike të Taylor Swift.
Për çiftin, kjo pronë mund të jetë streha e tyre ideale larg vëmendjes publike.