Tashmë pjesë e Tv Klan, Luana Vjollca publikon filmin e saj me pjesëmarrje të aktorëve të njohur shqiptarë

Luana, ka kohë që i ka munguar televizionit.

Me një film të shkurtër, ajo prezanton projektin e ri televiziv “Zemër Luan”

Luana në këtë film, tregon se emisioni do të filloj me 6 Nëntor, çdo të diel do të shfaqet në Tv Klan.

E bukur si gjithmonë, Luana njofton se nga ky emision do të ketë lot gëzimi.