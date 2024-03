"Takohemi pas orës 6", gazetari tregon se si shefat i kanë ngacmuar gruan: Këta mburren me kë kolege kanë shkuar

Gazetari Milaim Zeka, ka qenë së fundmi i ftuar në “Wake Up”, ku ka folur ndër të tjera në lidhje me rritjen në karrierë të personave të medias.

Sipas Zekës, shumë personazhe publikë dhe prezantuese janë larguar nga puna se janë ngacmuar nga shefat.

“Ne e dimë që ka fytyra, alamet fytyrash publike, edhe prezantuese të spektakleve të jashtëzakonshme në Shqipëri dhe Kosovë, që janë larguar nga puna për shkak të ngacmimeve seksuale që kanë ardhur nga drejtorët e televizionit, nga kryeredaktorët e televizioneve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Këta faqezi mblidhen në klube të veçanta, pinë pije të shtrenjta, tregojnë kollaret sa dollarë i kanë blerë, sa kanë blerë orët dhe në fund tregojnë se me cilat kolege kanë qenë mbrëmë në filan hotel dhe me cilat do të shkojnë nesër.

Krenohen. Nuk kam parë në asnjë vend të botës që njeriu të thotë e kam lodhur filan femër, dhe imagjino sa lodhet një femër prej një gjëje 56 gramë, por këta krenohen. Sepse nuk mund të krenohen me gjëra të tjera”, tha gazetari i njohur.

Më tej Zeka ka ndarë edhe rastet kur bashkëshortja e tij ka kërkuar për punë në Kosovë dhe shefat i kanë kërkuar që të takoheshin pas orës 6.

“Gruaja ime ka dy akademi të kryera dhe kudo që ka kërkuar punë në Kosovë, çdo punëdhënës i ka telefonuar dhe i ka kërkuar ‘a mund të takohemi për intervistë pas orës 6’.

Duke mbajtur mbiemrin e saj, i ka thënë ‘po në rregull, a ta marr burrin me vete’. Ata e kanë pyetur ‘ua je e martuar, me kë’? Me Milaim Zekën”.