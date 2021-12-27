LEXO PA REKLAMA!

Stresi dedikim për Bora Zemanin në këngën e fundit

Lajmifundit / 27 Dhjetor 2021, 10:13
Showbiz

Reperi i njohur, Stresi ka publikuar projektin e ri muzikor në bashkëpunim me Bala. Ajo çfarë ka tërhequr vëmendje është teksti i këngës, ku një varg i dedikohet moderatores Bora Zemani. Duket se reperi ka mbështetur moderatoren në lidhje me situatën e ndodhur në trekëndëshin Beatrix-Donald-Bora.

“Edhe krejt le ta dinë opinionin tim, Tiranë – Prishtinë, Bora Zemani është Queen”, ky është dedikimi i Stresit në këngën e tij më të re “Shoqnia” për moderatoren e njohur.

“Doni opinionin tim? Bora Zemani është queen (mbretëreshë)”, ka shkruar reperi në një postim në Instagram.

Kujtojmë se moderatorja u bë pjesë e treshes më të komentuar të momentit bashkë me Beatrix dhe Donaldin.

